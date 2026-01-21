Близнецы, Стрельцы и Рыбы — те самые участники групп, склонные к «монологам».

В эпоху мессенджеров некоторые пользователи в групповых чатах способны отправлять едва ли не десятки сообщений подряд, не дожидаясь ответов собеседников. Астрологи уверяют, что такое поведение чаще всего наблюдается у людей, родившихся под определёнными знаками зодиака.

По мнению экспертов, участники чата, склонные к «монологам», обладают активной коммуникационной потребностью и легко выражают свои мысли в нескольких последовательных сообщениях.

Близнецы

Представители этого знака известны быстрым мышлением и стремлением делиться всеми идеями сразу. Если первый текст вызывает у них новый поток мысли, Близнецы продолжают писать, не задумываясь о количестве сообщений.

Стрелец

Стрельцы часто выражают свои эмоции и истории целиком, с подробностями, поэтому в чате они могут отправлять сообщения одно за другим, чтобы передать все нюансы своих впечатлений.

Рыбы

Рыбы склонны к эмоциональному выражению, и в групповых обсуждениях они нередко дополняют предыдущие мысли новыми фразами и уточнениями, пока не почувствуют, что полностью высказались.

Астрологи отмечают, что такое поведение не всегда воспринимается окружающими как спам: для представителей этих знаков групповой чат — не просто текстовый обмен, а способ живого общения и выражения своих мыслей.