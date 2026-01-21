Теперь после открытия специального счёта нужно подать электронное заявление.

В Казахстане обновили порядок использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий. Новые правила утверждены приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства и вступают в силу с 31 января 2026 года, передаёт Tengri News.

Теперь после открытия специального счёта нужно подать электронное заявление с указанием номера счёта, цели использования средств и доступной суммы. Документ подтверждается электронной цифровой подписью заявителя.

Согласно обновлённым правилам, пенсионные выплаты могут быть использованы для:

частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу, включая проведение ремонта;

строительства индивидуального жилого дома, в том числе с приобретением земельного участка под ИЖС или ЛПХ;

погашения займов, выданных по системе жилищных строительных сбережений.

Кроме того, допускается уступка прав по договору жилищных строительных сбережений супругам или близким родственникам, если вклад был сформирован за счёт пенсионных выплат. При этом дальнейшая передача таких прав третьим лицам запрещена.

Поправки также изменили порядок использования единовременных пенсионных выплат через Жилищный строительный сберегательный банк.

В документе уточняется, что если заявитель не представит подтверждающие документы в установленные сроки, средства ЕПВ будут возвращены в Единый накопительный пенсионный фонд.