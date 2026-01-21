Ведомству поручено выработать меры по выявлению, пресечению и раскрытию фактов и схем мошенничества.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил Министерству внутренних дел в течение месяца подготовить комплексный план мер по усилению борьбы с мошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

— На заседании Курултая еще раз отмечена актуальность и первостепенность принципа «Закон и Порядок». Необходимо усилить проводимую работу. Министерству внутренних дел в срок до 20 февраля совместно с заинтересованными государственным органам выработать системные меры по выявлению, пресечению и раскрытию фактов и схем мошенничества в социальной, экономической и цифровой сферах, — заявил премьер-министр.

Отдельное внимание Бектенов поручил уделить борьбе с иммиграционным мошенничеством, а также каналам незаконной легализации иностранных граждан.