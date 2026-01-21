Из‑за стойких морозов на улице рекомендуется тепло одеваться, особенно утром и вечером, а водителям — быть осторожнее из‑за возможного гололёда.

Завтра, 22 января, в Уральске ожидается продолжение зимних холодов с минусовой температурой и снегом. Днём столбик термометра в городе покажет около ‑12…‑10 °C, ночью температура опустится до ‑14 °C и ниже, при этом временами возможен небольшой снег и облачность, сообщают синоптики.

В Атырау завтра будет холодно и облачно. Днём температура воздуха составит примерно ‑8…‑5 °C, к вечеру и ночью — около ‑9…‑8 °C. Осадков не ожидается, но сохранится плотная облачность.

В Актау погода тоже остаётся холодной с облачным небом. Днём воздух прогреется до 0…+2 °C, а ночью температура опустится до ‑3…‑5 °C. Ветер усилит ощущение холода, осадки маловероятны.

Актобе ждёт морозная погода с переменной облачностью и возможным снегом. Днём температура будет около ‑12…‑10 °C, вечером и ночью — около ‑14…‑13 °C. Будет прохладно, особенно в утренние часы.