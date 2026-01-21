Семья из семи человек теперь осталась на улице.

18 января в 11:58 в ДЧС ЗКО поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Павлодарской в Уральске. Огонь охватил одноэтажное здание площадью около 50 квадратных метров. Пожар потушили в 12:39, пострадавших нет.

В доме жили семь человек, четверо из них — дети. Хозяйка дома Айслу Жагалова рассказала подробности произошедшего.

По её словам, утром она почувствовала запах газа и сначала подумала, что он идёт с улицы. Позже заметила дым возле газовой трубы. Айслу попыталась дозвониться в QazaqGaz Aimaq, но там не ответили. Контролёр по газу сообщил, что у них выходной, и дал номера частных специалистов. Те посоветовали обращаться в службы 104 или 109.

Айслу утверждает, что в 104 ей не ответили. В iKomek трубку подняли, она описала ситуацию и попросила направить специалистов.

— Дома были маленькие дети. Я уже шла на работу и сильно нервничала. Оператор ответил грубо: «Ждите, как будет — отправлю». Я решила, что заявку приняли, и позвонила невестке, попросила не спать. Через 15 минут снова перезвонила и сказала приоткрыть двери и окна. Газ отключить мы не могли — дома четырёхмесячный ребёнок. Но так никто и не приехал, — говорит Айслу.

О том, что произошло дальше, рассказала невестка Диана Акдаулетова, которая оставалась дома.

— Я приоткрыла двери и окна, а сама закрылась в спальне с детьми. Чтобы газ не проходил, под дверь положила одеяло. Потом услышала сильнейший взрыв. Когда открыла дверь, дом уже горел, все полыхало пламенем, шел черный дым. Я полураздетая вылезла через окно, а 11-летняя сестрёнка подавала мне их, потом выбралась сама. Сыну полтора года, дочке — четыре месяца, она была только в памперсе. На улице был сильный мороз. Мы босиком побежали в ближайший магазин, чтобы согреться. Я ни о чём не думала — только бы спастись. Ноги были изрезаны льдом. В магазине нас согрели, — вспоминает женщина.

Айслу считает, что если бы невестка не открыла окна и двери, семья могла погибнуть.

— Мы остались без дома. Акимат пообещал помочь и снять квартиру на месяц. А что дальше — неизвестно. Сгорело всё: одежда, учебники, вещи первой необходимости. Мы даже не можем найти съёмное жильё — семью с маленькими детьми никто не берёт. Поэтому мы открыли сбор. Мы всегда вовремя платили за газ, но когда понадобилась помощь — никто не откликнулся. За последние пять лет газовое оборудование никто не проверял. В доме живут одни женщины, мужчин нет, — говорит она.

Хозяйка дома намерена подать в суд на бездействие служб 104 и 109.

Если вы желаете помочь семье, можете обращаться по номеру телефона +7 705 221 36 39, старшая дочь Айслу — Дильназ.

В филиале ЗКО АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили, что согласно официальной информации уполномоченных органов, взрыва газа не было.

— В указанном жилом доме был зафиксирован пожар. Формулировки о «взрыве газа» не подтверждены и не соответствуют действительности. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются компетентными государственными органами. До получения результатов проверки связывать произошедшее с деятельностью газораспределительной организации является преждевременным и необоснованным, —пояснили в филиале.

Вместе с тем отметили, что потребитель газа несёт полную ответственность за техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременное проведение технического обслуживания, соблюдение требований безопасного использования газа в быту.

Газораспределительная организация не несёт ответственности за состояние внутридомового газового оборудования, находящегося в собственности потребителя, а также не осуществляет обслуживание указанного оборудования без наличия соответствующего договора и официальной заявки.

— По указанному адресу от владельца жилого дома заявка в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 не поступала, — дополнили в филиале ЗКО АО «QazaqGaz Aimaq».

Руководитель подразделения iKomek 109 по ЗКО Жанна Нургалиева подтвердила, что 18 января в 10:28 на линию поступил звонок с жалобой на запах газа в доме на улице Павлодарской. Оператор принял обращение и сразу передал информацию в QazaqGaz Aimaq. Уже в 10:31 заявка была зарегистрирована и принята диспетчером газовой службы.

По словам Нургалиевой, повторный звонок заявителю совершают после того, как обращение считается выполненным.