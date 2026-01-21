На трех футбольных болельщиков завели административное дело.

20 января после матча Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Брюгге» в соцсетях появились видео с фанатами бельгийской команды. На кадрах видно, как болельщики переодеваются прямо на трибунах в купальники, похожие на костюм персонажа Бората из фильма Саши Барона Коэна.

Как сообщает Tengri Sport, полиция задержала болельщиков.

— По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения, а также совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд для принятия решения. Нарушители помещены в комнату временного задержания, — заявили в ДП Астаны на запрос Tengri Sport.

Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «Брюгге».

Отметим, что Борат Сагдиев — вымышленный персонаж, созданный актёром Сашей Бароном Коэном. В фильмах он представлен как казахстанский журналист и часто вызывает негативную реакцию из-за искажённого образа страны. Ранее похожий случай уже происходил: во время приезда лондонского «Челси» один из фанатов принёс на стадион флаг с изображением Бората, который был изъят полицией.