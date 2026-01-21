Теперь подать заявление и заключить электронный договор можно через портал жилищной компании.

В Казахстане запущен новый пилотный проект, который позволяет гражданам оформлять арендное жильё с правом выкупа в режиме онлайн через электронные сервисы, сообщили в госкорпорации Правительство для граждан.

Теперь подать заявление и заключить электронный договор можно через портал АО «Казахстанская Жилищная Компания». Все документы для государственной регистрации прав и обременений автоматически направляются в систему Единый государственный кадастр недвижимости.

В рамках проекта весь процесс становится цифровым — от подачи документов и регистрации аренды до снятия обременения и оформления права собственности после полной оплаты выкупной стоимости жилья.

Новая услуга особенно актуальна для казахстанцев, стоящих в очереди на государственное жильё, а также для работников градообразующих предприятий и бюджетной сферы. Она как позволяет существенно сократить сроки оформления, избежать очередей в ЦОНе и снизить бюрократические барьеры.