В клинике Uniserv Medical Center прошла встреча коллектива с членами коалиции «За Народную Конституцию». В обсуждении участвовали заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента, глава облздрава Мадияр Утешев и другие, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Главная тема — предстоящий 15 марта республиканский референдум и нормы о здравоохранении. По словам Балаевой, новая Конституция сохраняет социальные обязательства государства. В документе закреплено право граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в объёме, установленном законом. Возможность получать платные услуги также остается.

Она подчеркнула, что проект называет Казахстан социальным государством, где высшая ценность — человек, его жизнь и права. Суверенитет, независимость и территориальная целостность обозначены как неизменные ценности.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Uniserv Medical Center Аян Ермухан отметил, что для медиков конституционные нормы — это не формальность, а ориентир для работы: доступность помощи, защита прав пациента, развитие профилактики, ранней диагностики и цифровых технологий.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев призвал внимательно изучить проект. Глава РОО «Союз юристов Казахстана» Серик Акылбай заявил, что документ учитывает вызовы цифровой эпохи. Бактыкожа Измухамбетов поблагодарил медиков за вклад в развитие человеческого капитала.

Представитель медицинского сообщества Надежда Васильева подчеркнула, что в проекте закреплено право каждого на охрану здоровья, а значит, государство должно обеспечить качественную и доступную помощь, сократить разрыв между городом и селом и привлекать молодых специалистов.

В конце встречи участники задали вопросы и высказали предложения. Окончательное решение по проекту граждане примут на референдуме 15 марта.