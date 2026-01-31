Преступление было совершено ещё в мае 2025 года.

В селе Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины 1942 года рождения, сообщили в департаменте полиции региона.

По данным правоохранительных органов, по подозрению в совершении преступления задержана женщина 1986 года рождения, которая приходится невесткой погибшей. В мае прошлого года в доме находились только пенсионерка и её 38-летняя невестка, остальные члены семьи отсутствовали.

Как установили следователи, в тот день подозреваемая напала на пожилую женщину с кухонным ножом. Потерпевшей было нанесено не менее четырёх ударов по голове и телу. Женщину доставили в районную больницу, однако спасти её не удалось — она скончалась от полученных ранений.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Все обстоятельства произошедшего выясняются, мотивы устанавливаются.