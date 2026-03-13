Уполномоченного по вопросам семьи назначили в Казахстане. Соответствующее распоряжение подписал президент. Пост заняла Снежанна Имашева.

— Имашева Снежанна Валерьевна назначена уполномоченным по вопросам семьи в Казахстане – заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, — говорится в документе.

В 2001 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова.

Трудовую деятельность начала в 2001 году специалистом розничного кредитования Аксайского филиала ОАО «Банк Туран Алем». Работала помощником нотариуса, юрисконсультом и начальником службы сбыта в различных компаниях Западно-Казахстанской области.

С 2011 по 2016 годы занимала должность генерального директора ТОО «Батыс Энергоресурсы».

С 2016 года избрана депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нұр Отан». Была членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В 2021 году переизбрана депутатом VII созыва, являлась секретарём того же комитета, а с 2023 года — его председателем.

Член Политического совета партии «AMANAT», Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, а также Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

С 28 марта 2023 года является депутатом VIII созыва Мажилиса Парламента РК.