В 2025 году объём услуг по организации похорон и связанных с ними сервисов в Казахстане составил 6,4 миллиарда тенге. Это на 30,6% больше, чем в 2024 году, сообщает Ranking.kz. Хотя рынок растёт, он всё ещё далёк от рекордного уровня 2022 года, когда объём достиг 13,9 миллиарда тенге.

Особенно быстро растёт сегмент похоронных услуг в сельской местности. В 2022 году на село приходилось всего 0,9% всех услуг, а к концу 2025 года эта доля увеличилась до 6,4% — объём вырос более чем в 3 раза, до 406,5 миллиона тенге. Рост рынка ритуальных услуг не всегда связан с количеством умерших. После пика во время пандемии демографическая ситуация стабилизировалась.

В 2025 году умерли 133,2 тысячи человек — примерно столько же, сколько в среднем было в 2014–2019 годах. Коэффициент смертности за последние три года почти не менялся.

По данным на февраль 2026 года, цены на похоронные услуги в Казахстане выросли на 7% по сравнению с прошлым годом. Это умеренный рост по сравнению с 2023 годом, когда цены сразу подскочили на 30,7%.

Рост цен заметно различается по регионам. Больше всего подорожали услуги в Актюбинской (20%), Жамбылской (16,9%) и Костанайской (15,6%) областях, а также в Алматы (14,9%). В восьми регионах — Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской, Абайской областях и Астане — цены остались примерно на прежнем уровне.

Таким образом, в 2025 году объём похоронных услуг вырос на 30,6%, хотя число умерших почти не изменилось (+0,2%). Это говорит о том, что рост рынка связан не только с инфляцией, но и, вероятно, с выводом бизнеса из тени.