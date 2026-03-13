В западных регионах Казахстана 14 марта ожидается переменная облачность без осадков и постепенное потепление.

По данным РГП «Казгидромет», в субботу, 14 марта, в Уральске температура воздуха ночью составит около −4…−6 °C, днём потеплеет до +3…+5 °C. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

В Атырау ночью прогнозируется −1…−3 °C, днём воздух прогреется до +9…+11 °C. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

В Актау ночью температура воздуха составит 0…+2 °C, днём — +12…+14 °C. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

В Актобе ночью ожидается −8…−10 °C, днём температура поднимется до +1…+3 °C. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.