Женщину допросили сразу после того, как доставили в Атырау из Индонезии.

В суде Атырау продолжается разбирательство по делу Султана Сарсемалиева, которого обвиняют в жестоком убийстве родственников своей супруги.

В ходе очередного заседания участникам процесса продемонстрировали видеозаписи следственных действий с участием жены подсудимого - Акбаян Мукангалиевой. Женщину допросили сразу после того, как доставили в Атырау из Индонезии.

На кадрах допроса Мукангалиева смогла назвать лишь общие данные о себе: рассказала, что родом из села Жангельдин Кызылкогинского района, имеет среднее образование, а ее родители живут в селе. Также она вспомнила, что накануне общалась с братом.

Однако ответить на более конкретные вопросы женщина не смогла. Она не вспомнила свой точный адрес проживания, дату возвращения в Казахстан и даже текущее число. В итоге следователь прервал допрос, заявив о его нецелесообразности, так как выяснилось, что гражданка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Также суду показали видеозапись осмотра местности возле дома в микрорайоне Мунайшы, где Сарсемалиев и Мукангалиева арендовали жилье.

В камышах у железнодорожных путей оперативники обнаружили важные улики: мужскую одежду, ковер со следами, похожими на кровь, сумку, в которой лежали копии свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей пары и их медицинские документы.

Разбирательство по этому громкому делу продолжается. Следующие судебные заседания назначены на 9, 10 и 11 июня.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров