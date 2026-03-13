Несколько простых шагов, которые спасут вас от мошенника.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка предупредили: мошенники всё чаще используют дипфейки для кибератак и кражи личных данных. Дипфейк — это фото, видео или аудио, созданные или изменённые с помощью искусственного интеллекта.

Технология позволяет подделывать лицо человека, его голос, мимику и даже добавлять в речь слова, которые он никогда не говорил. Некоторые сервисы способны создать дипфейк-видео или аудио всего по одной фотографии или короткой записи голоса.

Что могут сделать злоумышленники с помощью дипфейков?

подделать фото, видео или аудио другой личности, чтобы получить доступ к банковскому счету, обналичить его и оформить подставные кредиты;

выкрасть данные умершего человека, «оживить» его для получения доступа к банковским онлайн-сервисам и др.;

использовать подделку голоса: звонки «от родственников», «начальника», «сотрудника банка» и др.

Мошенники нередко используют изображения руководителей госорганов, банков и других организаций, чтобы вызвать доверие у людей и втянуть их в мошеннические схемы.

Как распознать дипфейк:

странное или редкое моргание;

исчезновение лица или его частей в кадре;

слова, сказанные невпопад;

лёгкое заикание или неестественный, «роботизированный» голос.

Часто мошенники торопят человека, говорят, что действовать нужно прямо сейчас, запрещают перезванивать и просят держать разговор в тайне.

Также злоумышленники предлагают заработать на инвестиционных онлайн-платформах. Для участия они просят оставить личные данные на поддельных сайтах и перевести небольшую сумму денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

не передавайте коды из СМС и данные банковских карт;

не переходите по подозрительным ссылкам;

проверяйте информацию только через официальные источники.

Если вам звонит знакомый или родственник и срочно просит перевести деньги, прервите разговор и перезвоните ему сами, чтобы убедиться, что это действительно он. Также не стоит доверять рекламе, где используются изображения известных и уважаемых людей.