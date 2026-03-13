Сейчас в области есть все возможности на 100% вылечить рак первой стадии.

В прошлом году для Атырауского областного онкологического диспансера было закуплено 20 единиц современного медицинского оборудования. Новые аппараты позволяют проводить более точную диагностику и операции при онкологических заболеваниях.

В частности, было закуплено оборудование для иммуногистохимического исследования, которое помогает определить характер опухоли — злокачественная она или доброкачественная. Кроме того, для операционного отделения были приобретены урологические, гинекологические и абдоминальные лапароскопические стойки компании Karl Storz. Использование такого оборудования позволяет проводить операции без больших разрезов.

По словам специалистов диспансера, в 2025 году было закуплено и дополнительное оборудование для проведения скрининговых исследований. В прошлом году доля выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях (0–I) в регионе составила 29,4%, что на 19,5% выше, чем годом ранее.

— На сегодняшний день у нас есть все возможности на 100% вылечить рак первой стадии. Это экономически выгодно и для государства, поскольку пациенту не требуется дорогостоящая химио- или лучевая терапия. А вот при третьей-четвёртой стадиях применяются более затратные методы лечения, и по причине позднего выявления заболевания, к сожалению, зачастую мы уже не можем помочь пациенту, — отметила руководитель областного онкологического диспансера Эльмира Сапарова.

По её словам, в последние годы в Атырауской области наблюдается рост выявляемости онкологических заболеваний. При этом одновременно улучшаются показатели ранней диагностики и снижается смертность.

Сегодня на диспансерном учёте в электронной системе ЭРОБ состоит 5 801 пациент — на 7,7% больше, чем в 2024 году.