Синоптики прогнозируют гололед.

Снег с дождем и метель ожидаются на западе Казахстана 1 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 1 февраля в Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед, туман. Температура воздуха днем -5 градусов, ночью -8.

Низовая метель, снег с дождем и гололед синоптики прогнозируют и в Атырауской области. Днем воздух прогреется до 2 градусов тепла, ночью похолодает до -5.

В Актюбинской области без осадков. Днем -5 градусов, ночью -10.

В Мангыстауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, туман. Температура воздуха днем до 7 градусов тепла, ночью до -3.