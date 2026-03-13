Аграрии смогут получить льготные кредиты на покупку скота и развитие откормочных площадок.

В Казахстане стартовала новая программа льготного кредитования для развития животноводства. Фермеры смогут получить кредиты по ставке 6% годовых, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Финансирование будет предоставляться на следующих условиях:

льготная ставка — 6% годовых;

гибкие сроки кредитования, учитывающие особенности животноводческой отрасли;

возможность получения финансирования через филиалы Аграрной кредитной корпорации, кредитные товарищества и банки второго уровня.

— Кредитные средства будут направлены на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных и развитие откормочных площадок. Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом государственной поддержки аграриев и придаст дополнительный импульс развитию животноводства в Казахстане, — заявили в ведомстве.

Программа реализуется в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, который направлен на увеличение поголовья скота, рост продуктивности отрасли, развитие переработки и расширение экспортного потенциала.