Мужчина требовал от девочки интимные видео.

Настоящее расследование провела мать несовершеннолетней девочки из Атырау, чтобы разоблачить мужчину, который в интернете запугивал её дочь и требовал прислать ему интимные видеозаписи. О шокирующем случае сообщил Telegram-канал Halyqstan.

Как выяснилось, 12‑летняя девочка познакомилась в социальной сети «Дайвинчик» с пользователем по имени Аза. В анкете его возраст указывал пределы от 15 до 18 лет, однако позже выяснилось, что на самом деле это взрослый мужчина.

Спустя некоторое время непринуждённой переписки и переброски нескольких фото мужчина начал просить у девочки более раскрепощённые видеоматериалы. Когда девочка отказалась, он угрожал распространить уже полученные фото и таким образом добивался отправки новых записей.

Таким образом, он едва не довёл подростка до самоубийства, но, к счастью, перед тем как совершить непоправимое, девочка записала аудиосообщение маме — и трагедию удалось предотвратить.

Женщина обратилась в службу 102, предоставив доказательства: переписки, угрозы, сами видео и фото. Однако соцсеть, в которой велась переписка, не подразумевает проверку личности. Сотрудники полиции ответили матери, что найти человека через интернет не получится, и отказались принимать заявление.

Тогда женщина решила действовать самостоятельно: она зарегистрировалась в той же сети знакомств, указав, что ей 13 лет, и вскоре обнаружила анкету искомого Азы. Через несколько дней разговор двух взрослых людей, прикрывающихся подростками, дошёл до назначения встречи.

На встречу поехала родственница мамы. Таксист, который вёз женщину на место, узнав о ситуации, вызвался помочь.

Когда из машины вышла не девочка, а женщина средних лет, вымогатель всё понял и бросился наутёк. Таксист тоже не растерялся и сразу же рванул за ним. Благо обошлось без самосуда: водитель, скрепя сердце, дождался приезда полиции.

Позже в отношении домогателя было возбуждено дело по статье 121‑1 Уголовного кодекса Казахстана («За сексуальные предложения или домогательства в отношении лица младше 16 лет, в том числе через интернет»).

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что его действия могли носить более серьёзный характер. Ведь он не только делал предложения интимного характера, но и угрожал девочке, и чуть не довёл её до суицида.

В связи с этим суд пришёл к выводу, что в деле могут быть признаки более тяжкого преступления, и направил материалы прокурору Атырау для решения вопроса о проведении досудебного расследования.

К слову, это дело длится уже почти год, а сам мужчина находится на свободе: его обязали лишь являться по вызову следствия или суда. Остаётся только надеяться, что «Аза» больше не промышляет в соцсетях в поисках новых жертв.