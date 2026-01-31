В настоящее время в эксплуатацию введены уже пять скважин.

На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана — Тенгизе — началось восстановление добычи, сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан.

Как уточняется, в 03:35 31 января была успешно запущена первая скважина (ГЗУ-52), технологические установки объекта PBF начали работу и функционируют в штатном режиме. В настоящее время в эксплуатацию введены уже пять скважин.

Технические бригады компании «Тенгизшевройл» продолжают подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Поэтапное наращивание объёмов добычи будет происходить по мере стабилизации технологических параметров и с соблюдением всех норм промышленной безопасности.

Ранее, 26 января, был введён в эксплуатацию Завод второго поколения (ЗВП), который уже принимает сырьё с функционирующего Королевского месторождения. Министерство энергетики и АО НК «КазМунайГаз» оказывают всестороннее содействие оператору проекта для ускорения выхода на плановые мощности.

Напомним, 18 января в Атырауской области произошёл пожар на двух трансформаторах, из-за чего добыча на Тенгизе и Королевском была временно приостановлена из-за перебоев с энергоснабжением.