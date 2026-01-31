За три года стоимость жизни в стране выросла почти на треть, а основной рост пришёлся на услуги и продукты питания

К декабрю 2025 года повседневные товары и услуги в Казахстане подорожали в среднем на 33,9% по сравнению с декабрём 2022 года, сообщает EnergyProm.kz. Сильнее всего цены выросли в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях — на 37,8% и 37,7%. Заметный рост также зафиксирован в Акмолинской области (37,4%) и Астане (35,4%). Более умеренное удорожание наблюдалось в Алматинской и Жамбылской областях — 29,3% и 30,7% соответственно. Разница между регионами связана с уровнем тарифов, структурой потребления и зависимостью от привозных товаров и услуг.

Быстрее всего за три года подорожали платные услуги — сразу на 42,7%. Для сравнения: продукты питания выросли в цене на 30%, непродовольственные товары — на 31,2%. Это говорит о том, что основной рост цен сместился в сферу услуг. Сильнее всего подорожали коммунальные услуги — вода, свет, газ и топливо прибавили 42,2%. Медицинские услуги выросли в цене почти в полтора раза. Лекарства подорожали на 38,2%.

Цены на одежду увеличились на 34,5%, на обувь — на 39,4%. Бытовые товары и услуги, включая парикмахерские и мелкую технику, подорожали на 38,5%. Расходы на содержание личного автомобиля выросли почти на треть, а пассажирский автотранспорт — на 28,3%. Заметно подорожали и детские спортивные секции — на 35,9%, что увеличило нагрузку на семейные бюджеты. При этом занятия в образовательных центрах по школьным предметам выросли в цене на 23%. Фастфуд за три года подорожал на 37%.

Если сравнивать цены с декабрём 2020 года, рост выглядит ещё более ощутимым. За пять лет товары и услуги в среднем подорожали на 74,7%. Отдых также стал заметно дороже. По сравнению с 2020 годом поездки в Турцию подорожали более чем в три раза, в Дубай — почти в три раза. Отдых внутри страны вырос в цене на 66,7%. За последние три года зарубежные поездки дорожали медленнее, но всё равно значительно. В целом за последние годы жизнь в Казахстане ощутимо подорожала. Рост цен был неравномерным по регионам и категориям, при этом услуги в большинстве случаев дорожали быстрее, чем товары.