Иностранцам помогли полицейские.

В ночь на 11 марта при температуре –25 °C сотрудники полиции Актюбинской области помогли пассажирам автобуса на республиканской трассе, сообщает polisia.kz.



Возле села Карабутак полицейские заметили на обочине пассажирский автобус, следовавший из Таджикистана в Россию. Из-за сильного мороза и неблагоприятной погоды транспорт не смог продолжить движение.

— В автобусе находились 34 иностранных гражданина. Полицейские оперативно прибыли на место и доставили пассажиров во временный кемпинг, где они смогли согреться и отдохнуть до улучшения погодных условий. Обращений за медицинской помощью не поступало. Ситуация находится под контролем. После улучшения погоды пассажиры смогут продолжить путь, — пояснили в polisia.kz.

Полиция напоминает водителям учитывать погодные и дорожные условия и заранее планировать маршруты, особенно зимой. В экстренных ситуациях на дороге следует обращаться по номерам 102 или 112.