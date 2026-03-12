Предприниматель требовал взыскать с медучреждения сумму недополученного дохода.

Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО рассмотрел гражданское дело по иску индивидуального предпринимателя «Таза Әлем» к городской поликлинике №4. Предприниматель требовал взыскать с медучреждения сумму недополученного дохода.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, 14 января 2025 года стороны заключили договор государственных закупок на вывоз неопасных отходов. Срок его действия был определён до 31 декабря 2025 года.

В январе поставщик приступил к работе: на территории поликлиники установили контейнеры для твёрдых бытовых отходов и начали оказывать услуги. Однако позже заказчик демонтировал контейнеры и в одностороннем порядке расторг договор.

17 апреля 2025 года суд признал одностороннее расторжение договора незаконным. Позже договор восстановили, после чего оказание услуг возобновилось.

Кроме того, постановлением судебной коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда от 11 декабря 2025 года был признан действительным акт выполненных работ за январь 2025 года и взыскана задолженность.

В новом иске предприниматель указал, что из-за незаконного расторжения договора он не смог оказывать услуги и получать доход с февраля по июль 2025 года. Сумма требований составила 795 тысяч тенге.

Суд удовлетворил иск предпринимателя. Решение суда пока не вступило в законную силу.