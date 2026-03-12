В Минтруда заявили, что распространяемые в соцсетях советы о получении таких выплат не имеют правовых оснований.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана предупредили о мошеннических схемах, связанных с получением социальных выплат. В социальных сетях распространяются сообщения, в которых женщинам в декрете советуют оформить пособие по безработице после того, как ребёнку исполнится 1,5 года.

Авторы таких рассылок предлагают зарегистрироваться в карьерном центре как безработным, чтобы якобы получать выплаты в течение полугода.

Однако в ведомстве подчеркнули, что подобные рекомендации незаконны.

— Такая схема не имеет правовых оснований и вводит в заблуждение. Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, сохраняет своё рабочее место и не признаётся безработной. Такой статус могут присвоить только тем, кто действительно ищет работу и готов приступить к ней, — отметили в министерстве.

Кроме того, получатели выплат обязаны сообщать карьерному центру о трудоустройстве. В случае выявления обмана их могут обязать вернуть полученные средства.

В Минтруда также сообщили, что в 2025 году в 12 регионах страны было возбуждено более 30 уголовных дел, связанных с подобными мошенническими схемами. По семи из них уже вынесены приговоры. Злоумышленники через социальные сети вовлекали казахстанцев в незаконные способы получения социальных выплат.