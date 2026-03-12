В Китае заложили прочный фундамент новой «пятилетки».

Как гласит китайская пословица: «Весна — решающее время года». Вероятно, поэтому ежегодно в начале марта в стране проходят, так называемые, «Две сессии» или «лянхуэй» — заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин в четверг принял участие в дискуссии делегации провинции Цзянсу в рамках четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, передает Toppress.kz.

Наступивший год ознаменован стартом 15-й «пятилетки», а также 105-летием со дня образования Коммунистической партии Китая (КПК). Таким образом, «Две сессии» не только подведут итоги прошлой пятилетки, но и заложат стратегический фундамент будущего социально-экономического развития Китая в условиях торговых войн и мировой геополитической турбулентности. Напомним, несмотря на трудности Китай обеспечил устойчивый экономический рост страны и в 2025 году валовой внутренний продукт (ВВП) превысил отметку в 140 триллионов юаней или более 20 триллионов долларов США. Значение этих событий сложно переоценить как для внутриэкономического развития Китая, так и для его внешнеполитического курса.

— На самом деле система «двух сессий» интегрирует три ключевые функции. То есть это сбор мнений, принятие решений и контроль исполнения. Принципиально важно, что «две сессии» нынешнего года совпадают с началом нового пятилетнего цикла планирования до 2030 года. В его рамках разработана масштабная стратегия, можно сказать, навигации страны в решающий период геополитических и технологических перемен, — отметил Казбек Майгельдинов, Председатель ОФ «Ассоциация исследователей Китая», доктор PhD.

Основные цели развития были представлены на рассмотрение в ходе правительственного доклада. Китай планирует обеспечить экономический рост на уровне 4,5 - 5%. Среди основных социально-экономических задач удержание уровня городской безработицы около 5,5%, создание более 12 миллионов новых рабочих мест, рост индекса потребительских цен, а также увеличение доходов населения в соответствии с темпами экономического роста. Особое внимание в национальном пятилетнем плане уделено инновациям, повышению благосостояния граждан, а также переходу к низкоуглеродной экономике и «зеленым» технологиям. Уже в этом году Китай будет усиливать меры по защите окружающей среды и постепенному переходу к углеродной нейтральности. Сокращение выбросов углерода планируется достичь за счет оптимизации производственной, энергетической и транспортно-коммуникационной областей. Страна поставила цель снизить углеродоемкость ВВП на 17% в ближайшие пять лет.

— На рассмотрение выносятся три значимых законопроекта. Это закон о национальном планировании развития, который играет важную роль в реализации пятилетних планов, закон о содействии этническому единству и прогрессу, а также экологический кодекс страны. По сути, он станет первым комплексным экологическим законом Китая, который охватывает предотвращение загрязнений окружающей среды, зеленую трансформацию. Здесь очень важно понимать, что сегодня страна ставит цель перехода от контроля энергопотребления к двойному контролю углеродных выбросов. Это очень важный мировой тренд, которого Китай хочет достичь, — сказал политолог.

В фокусе внимания также стремительное развитие и использование потенциала искусственного интеллекта, квантовых технологий, биотехнологий и новых источников энергии. В частности, планируется расширять инициативу «Искусственный интеллект плюс», а также продвигать всестороннюю трансформацию производственных моделей. Ожидается что новые вычислительные мощности, алгоритмы и цифровое развитие будут способствовать экономическому и социальному росту.

В целях обеспечения инновационного и «зеленого» развития среднегодовой прирост расходов на НИОКР в масштабах всей страны составит более 7%. Китай будет способствовать развитию трех международных центров научно-технических инноваций, превращая их в очаги научно-технических инноваций мирового уровня. Страна уже вошла в топ-10 глобального инновационного индекса и занимает первое место в мире по международным патентным заявкам.

— На повестке дня ключевые макроэкономические показатели, которых необходимо добиться в следующей пятилетке. В приоритете - технологическая самодостаточность. Важно понимать, что Пекин извлек системные уроки уязвимости к американским санкциям и стремится минимизировать зависимость от импорт критических технологий. В области искусственного интеллекта в Китае запущена национальная инициатива AI Plus, где рассматривается полная интеграция ИИ во все отрасли экономики, государственного управления, социальной сферы. Был опрос среди 800 экспертов по Китаю, где 80% ожидают значительного прогресса КНР и искусственного интеллекта в ближайшие годы, — говорит политолог.

Как отмечается, в 2025 году объем ключевых отраслей индустрии искусственного интеллекта Китая превысил 1,2 триллионов юаней, а число компаний в этой сфере достигло более 6 200. ИИ активно внедряется в промышленность и повседневную жизнь: более 30% производственных предприятий уже используют такие технологии. Китайские компании также разработали свыше 300 моделей человекоподобных роботов. Власти планируют развивать интеллектуальную экономику, создавать крупные вычислительные кластеры и ускорять развитие спутникового интернета.

Повышение уровня жизни населения будет осуществляться по семи основным направлениям, включающим занятость, доходы, образование, медицинское обслуживание, здравоохранение и услуги для пожилых людей и детей младшего возраста. Равный доступ к базовым госуслугам к 2035 году - ключевое требование социалистической модернизации. В сфере образования планируется увеличить средний срок обучения трудоспособного населения и увеличивать охват бесплатным образованием. Всего в рамках пятилетнего плана Китай реализует 109 национальных проектов, где улучшению качества жизни граждан и развитию новых производительных сил будут посвящены большинство инициатив. Стоит отметить, что благодаря работе высшего органа государственной власти в лице ВСНП на свет появились первая Конституция Нового Китая, первый в истории страны Гражданский кодекс и Закон КНР об иностранных инвестициях, а также был отменен сельскохозяйственный налог, просуществовавший более 2000 лет.

Усиление регионального сотрудничества

«Две сессии» - это не просто внутренний политический процесс Китая, а индикатор будущих экономических тенденций в регионе. Решения, принимаемые в рамках этого важнейшего политического события, оказывают комплексное влияние на экономическую динамику Китая и, как следствие, отразятся на развитии стран-партнеров, формируя дополнительные возможности для роста. По сути, речь идет о сигнале, определяющем каким будет экономическое сотрудничество Китая со странами Центральной Азии, включая Казахстан в ближайшие годы.

— Казахстан сегодня занимает ключевую позицию в стратегии внешнеэкономического и транспортного взаимодействия Китая в рамках «Одного пояса и пути», а также двустороннего сотрудничества. Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Совокупный объем китайских инвестиций уже достиг высоких показателей и перед нашими странами стоят новые амбициозные цели - довести товарооборот до 50 миллиардов долларов США. Также важным направлением является энергетическая безопасность. Для Казахстана Пекин является основным импортером энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. Важное значение имеет транспортно-логистическое измерение и транскаспийский транспортный коридор. Так называемый «средний коридор», который географически является кратчайшим путем между Западным Китаем и Европой. После сокращения транзита через Россию он приобрел стратегическое значение, — подчеркнул эксперт.

Современный Китай - это уже не только крупнейший мировой производственный центр, но и мощная институциональная система, развивающаяся в рамках социализма с китайской спецификой. Страна постепенно становится ключевым экономическим полюсом притяжения Евразии, а наступивший пятилетний период может ознаменоваться новым этапом ускоренного роста. Для Казахстана эти процессы имеют стратегическое значение. Укрепление китайской экономики ведет к расширению сухопутной торговли, что автоматически повышает роль транспортных и логистических маршрутов через Центральную Азию. Таким образом, мартовские «Две сессии» находятся в центре внимания не только в Пекине, но и в столицах стран региона.

— Важнейшими механизмами взаимодействия Китая и Центральной Азии являются площадка ШОС, а также сотрудничество в формате C5+1 Китай - Центральная Азия. В прошлом году в Астане на втором саммите такого формата был подписан договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это важный документ, который означает, что сегодня Китай вступает в высококачественное сотрудничество со странами региона. Сегодня очень важно чтобы на «Двух сессиях» Китай обозначил свои ориентиры. Мир ждет эти события, потому что Пекин определяет свой вектор геоэкономического и технологического развития в сложный период и для Казахстана эти события имеют непосредственное значение, — заключил эксперт.

Развитие казахстанско-китайского сотрудничества играет важную роль в экономике и региональной стабильности. Страны активно взаимодействуют в торговле, энергетике, транспорте и инвестициях. Китай является одним из крупнейших торговых партнёров Казахстана. Совместные проекты, включая инициативу «Пояс и путь», способствуют развитию инфраструктуры, увеличению экспорта и укреплению политического и культурного диалога между двумя государствами. Решения «Двух сессий» в Китае также определяют экономические приоритеты, что влияет на совместные проекты и дальнейшее развитие партнерства.

Айгерим КАЛИ

