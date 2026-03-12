Женщина обратилась в суд.

В Таскалинском районном суде рассмотрели административное дело об отмене решения комиссии по легализации недвижимости, принятого ещё в 2006 году.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, жительница района купила квартиру в 2001 году по договору купли-продажи. Спустя годы, в 2025 году, она решила продать жильё. Однако при оформлении сделки обнаружилось, что на квартиру оформлены сразу два правоустанавливающих документа — договор купли-продажи и решение комиссии по легализации недвижимого имущества.

Из-за этого женщина не смогла продать квартиру и обратилась в суд. Суд установил, что решение комиссии о легализации было принято необоснованно. На момент легализации право собственности на квартиру уже было зарегистрировано в уполномоченном органе на основании договора купли-продажи от 2001 года.

Наличие двух документов на один и тот же объект недвижимости фактически ограничивало право владелицы распоряжаться своим имуществом.

В итоге суд признал решение комиссии незаконным и отменил его. Решение суда вступило в законную силу.