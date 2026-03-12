В Казахстане участились случаи вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В МВД призвали родителей внимательнее следить за детьми и их активностью в интернете, передаёт Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, подросткам через социальные сети и мессенджеры нередко предлагают так называемый «лёгкий заработок» — работу «закладчиками». Подобные предложения распространяют организаторы интернет-наркомагазинов, которые, пользуясь доверчивостью молодых людей и их желанием быстро заработать, вербуют несовершеннолетних в преступную деятельность.

Как отмечают в полиции, подростки часто не осознают серьёзности правовых последствий и соглашаются на такую «работу», фактически становясь участниками незаконного оборота наркотиков.

При этом за подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает наравне со взрослыми.

Кроме того, несовершеннолетние, вовлечённые в незаконную деятельность, нередко оказываются в своеобразной ловушке. Администраторы наркомагазинов могут использовать угрозы и шантаж, оказывая психологическое давление и не позволяя подросткам отказаться от участия в преступной схеме.

По данным МВД, с начала года задержаны уже 23 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно уголовному законодательству Казахстана:

за незаконное хранение наркотиков предусмотрено до 7 лет лишения свободы ;

за изготовление, перевозку и сбыт — от 7 до 12 лет лишения свободы ;

за пропаганду и рекламу наркотиков — до 6 лет лишения свободы.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а по отдельным составам — с 14 лет.

Начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов обратился к родителям и подросткам.

— Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям: интересуйтесь их окружением, интернет-активностью и источниками дохода. Уважаемая молодёжь! 23 подростка уже допустили ошибку. Не становитесь на их путь. Выбирайте здоровье, образование, спорт и законный заработок, — сказал он.

В ведомстве также призвали граждан проявлять бдительность и сообщать о фактах распространения наркотиков. Любая информация будет рассмотрена правоохранительными органами.