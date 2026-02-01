Врачи выявили у малыша форму заболевания, известную как скафоцефалия.

В многопрофильной областной детской больнице успешно провели операцию 5-месячному ребёнку с диагнозом краниосиностоз — редкой врождённой аномалией развития черепа. Врачи выявили у малыша форму заболевания, известную как скафоцефалия.

При этой патологии кости черепа срастаются раньше положенного срока. Из-за этого голова ребёнка приобретает вытянутую и узкую форму. Медики подчёркивают: заболевание является врождённым и не связано с образом жизни или ошибками родителей во время беременности.

Внешне скафоцефалия может проявляться удлинённой формой головы, выраженным лбом или затылком. При этом общее состояние ребёнка нередко остаётся удовлетворительным, что затрудняет раннее выявление проблемы.

Опасность заболевания заключается в том, что при недостатке пространства для роста головного мозга может повышаться внутричерепное давление. Это происходит не всегда, однако специалисты подчёркивают важность постоянного медицинского наблюдения.

Основным методом лечения является хирургическое вмешательство. Операция позволяет скорректировать форму черепа и создать условия для нормального развития мозга. Чаще всего такие вмешательства проводят в первый год жизни, когда кости ещё хорошо поддаются коррекции.

Врачи отмечают: при своевременном лечении дети развиваются нормально, сохраняют интеллект, а заболевание не влияет на качество их дальнейшей жизни.