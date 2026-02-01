В рамках квоты 2025 года в регионы направили 2 309 кандасов.

В 2025 году статус кандаса получили 16 805 этнических казахов, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись более 1,16 млн этнических казахов. Основной поток переселенцев прибыл из Узбекистана (44,5%) и Китая (44,1%). Также кандасы приехали из Туркменистана, Монголии, России и других стран.

По состоянию на 1 января 2026 года 57,4% кандасов находятся в трудоспособном возрасте, 34% — дети, 8,6% — пенсионеры. Высшее образование имеют 15% переселенцев, среднее специальное — 27,5%.

Для расселения определены регионы с дефицитом рабочей силы, включая Акмолинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Атыраускую, а также Северо- и Восточно-Казахстанскую области. В рамках квоты 2025 года в регионы направили 2 309 кандасов.

Переселенцам предоставляют субсидии на переезд и выплаты на аренду жилья. С 1 января 2026 года размер сертификата экономической мобильности увеличен до 1 625 МРП (7 025 625 тенге).