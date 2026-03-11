По данным полиции, в отношении 21-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, пострадавшую доставляли в больницу.

В Атырау задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в истязании 19-летней девушки. По факту инцидента, который по предварительной информации произошёл утром 8 марта, возбуждено уголовное дело.

По информации, распространяемой в соцсетях, молодой человек в течение нескольких часов избивал девушку, наносил ей ножевые ранения и снимал происходящее на видео. Сообщается, что часть записей он публиковал в сторис и в мессенджере Telegram.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что расследование ведётся по статье 110 Уголовного кодекса РК («Истязание»). Личность подозреваемого установлена, в рамках следствия назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау от 9 марта 2026 года мужчина признан виновным в мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков или появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на 30 суток.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, 8 марта 19-летнюю девушку доставили в травматологический пункт Атырауской областной больницы. При осмотре врачи выявили поверхностные повреждения на руках, ногах и лице. После оказания медицинской помощи её направили на амбулаторное лечение, состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

В полиции добавили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.