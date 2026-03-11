В Астане три девушки организовали мошенническую схему через сайт знакомств.

По данным прокуратуры, девушки знакомились с мужчинами в интернете и предлагали продолжить общение в арендованной квартире. После этого они отправляли объявления о сдаче жилья, используя фотографии чужих квартир с привлекательным интерьером, и предлагали «забронировать» их на сутки.

Потерпевшие переводили деньги за аренду, однако на самом деле такой квартиры не существовало. Получив оплату, девушки прекращали переписку и блокировали номера.

Жертвами мошенничества стали более 45 человек. Общая сумма ущерба составила около 620 тысяч тенге.

Суд учёл признание вины и возмещение ущерба и назначил трём подсудимым наказание в виде ограничения свободы сроком от 3 до 3,5 лет с пробационным контролем и привлечением к принудительным работам.

Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что при сделках через интернет важно соблюдать осторожность и не переводить деньги без проверки информации.