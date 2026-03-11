Трассу закрыли 11 марта с 9:15.

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», 11 марта с 9:15 из-за ухудшения погодных условий в Актюбинской области временно закрыт участок автодороги международного значения KAZ-10 «Актобе – Уральск – граница РФ (пункт пропуска Сырым)».

Ограничение действует на отрезке с 393 по 526 километр — от поселка Жымпиты до границы Актюбинской области. Движение закрыто для всех видов автотранспорта. По предварительной информации, движение планируют открыть 12 марта в 09:00.

Отметим, что 11 марта в Актюбинской и Костанайской областях из-за метели, сильного ветра, плохой видимости и обильного снега введены временные ограничения движения на ряде республиканских трасс. Ограничения действуют для всех видов транспорта.

Так, на трассе KAZ-09 «граница РФ (Курмангазы) – Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау» закрыт участок с 11 по 337 километр — от Актобе до границы Атырауской области.

На автодороге KAZ-10 «Актобе – Уральск – граница РФ (Сырым)» ограничено движение на участке с 526 по 710 километр — от Куршасая до границы Западно-Казахстанской области.

Также движение закрыто на трассе KAZ-06 «граница РФ (Жайсан) – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алматы – граница КНР (Нур Жолы)» на двух участках:

— с 776 по 965 километр (от АЗС «Эко Ойл» в Актобе до Карабутакa);

— с 0 по 77 километр (от пункта пропуска Жайсан до Актобе).

Кроме того, ограничение введено на дороге KAZ-19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» на участке с 5 по 234 километр — от Карабутакa до границы Костанайской области.

Еще один закрытый участок — автодорога KAZ04-01 «Актобе – граница РФ (к пункту пропуска Алимбет)» с 39 по 136 километр — от села Ш. Калдаякова до пограничного пункта Алимбет.

Водителей просят учитывать погодные условия и по возможности воздержаться от дальних поездок. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по телефону 1403 или в диспетчерской службе по номеру 8 705 705 58 90.