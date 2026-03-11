Инспекторам труда могут дать право проверять предприятия на задолженности по специальным социальным выплатам.

В Казахстане планируют внести изменения в Социальный кодекс из-за проблем с выплатой специальных социальных выплат (ССВ) работникам вредных производств. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Вопрос обсудили на аппаратном совещании под председательством министра труда Аскарбека Ертаева.

По данным ведомства, специальная социальная выплата действует с 1 января 2024 года. Она предназначена для работников старше 55 лет, которые длительное время трудились во вредных условиях и прекратили такую работу. На начало марта выплаты уже назначены более чем 21 тысяче человек.

Однако в процессе назначения выплат выявили ряд проблем. Среди них — задолженности работодателей по своей части выплат, отсутствие договоров страхования при увольнении или переводе работников, а также длительное ожидание заключения договоров со страховыми компаниями.

Чтобы защитить права работников, Министерство труда предлагает изменить Социальный кодекс. В частности, планируется наделить государственные инспекции труда полномочиями проверять предприятия на наличие долгов по специальным социальным выплатам. Кроме того, могут ужесточить ответственность работодателей за их своевременное перечисление.

На совещании также обсудили планы развития АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» на 2026 год. Ожидается, что объём страховых премий компании составит 13,7 млрд тенге. Рост планируют обеспечить за счёт развития накопительного страхования жизни Demeu, перезапуска пенсионных аннуитетов и расширения страхования работников от несчастных случаев на производстве.

Кроме того, на базе компании планируют создать Фонд обязательного страхования жилья от стихийных бедствий.

По итогам совещания министр труда поручил профильным подразделениям обеспечить своевременное выполнение намеченных задач и взял вопросы назначения специальных социальных выплат под особый контроль.