Основную часть опрошенных составили люди 1965–1996 годов рождения.

На современном рынке труда всё чаще вместе работают представители разных поколений: зумеры, миллениалы, поколение X и беби-бумеры. Разные возраст, опыт и подходы к работе влияют на атмосферу и эффективность команд. Платформа hh.kz опросила более 1000 работодателей и соискателей, чтобы понять, как разновозрастные команды работают в 2026 году. Основную часть участников составили миллениалы и представители поколения X.

Беби-бумеры (1946–1964) — 5%

(Родились после Второй мировой войны, когда наблюдался «бум рождаемости». Ценят стабильность, долгую карьеру в одной компании, дисциплину и уважение к иерархии. Склонны к коллективной работе и ответственности за результат. Технологии осваивают постепенно и чаще используют проверенные методы.)

Поколение X (1965–1980) — 39%

(Выросли в эпоху перемен и экономической нестабильности, поэтому ценят независимость и практичность. Более скептичны к авторитетам и формальным правилам. Умеют балансировать работу и личную жизнь. Хорошо адаптируются к новым технологиям, но не так быстро, как зумеры.)

Миллениалы (1981–1996) — 39%

(Родились в эпоху цифровых технологий, интернета и глобализации. Ценят гибкость, карьерный рост, смысл работы и баланс «жизнь — работа». Легко осваивают новые технологии, любят совместную работу и обмен опытом. Более ориентированы на самовыражение и командные ценности.)

Зумеры (1997–2012) — 17%

(Родились в эпоху смартфонов, социальных сетей и цифровой экономики. Быстро осваивают технологии и привыкли к мгновенному доступу к информации. Ценят свободу, гибкий график и карьеру с возможностью менять направления. Склонны к инновациям и нестандартному мышлению.)

Более половины опрошенных работают в командах, где представлены 3–4 поколения. Они отмечают, что важную роль играет управление, но также ценят обмен опытом и новые взгляды.

46% сотрудников считают, что атмосфера в коллективе больше зависит от руководства. 36% отмечают важность обмена опытом, а 23% считают, что команда становится сильнее благодаря разным взглядам. При этом 10% опрошенных уверены, что возраст практически не влияет на работу.

Люди отмечают разницу между поколениями, но личные качества остаются важнее. По словам участников опроса, больше всего разные поколения на работе объединяют общие цели, открытая коммуникация и корпоративная культура. 41% считают, что в 2026 году навыки и ценности важнее возраста. 38% отмечают, что всё зависит от сферы деятельности. При этом 27% уверены, что возраст влияет, но не является определяющим фактором. Эксперты hh.kz считают, что разновозрастные команды становятся нормой на рынке труда. В 2026 году возраст всё чаще воспринимается как контекст, но не как определяющий фактор командной динамики.