Центры обслуживания населения будут отдыхать четыре дня.

Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», в дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Среда, 25 марта, будет рабочим днём для дежурных ЦОНов. Прием посетителей - с 9:00 до 13:00 часов. Во все остальные дни центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме.

Актуальный список дежурных ЦОНов можно найти на официальном сайте Государственной корпорации gov4c.kz, на официальной странице в Instagram, а также узнать по номеру 1414.