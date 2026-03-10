В основном он связан с увеличением стоимости сырья — сырого молока.

В правительстве Казахстана рассмотрели ситуацию с инфляцией и ростом цен на социально значимые продукты питания. Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает сайт премьер-министра.

По данным участников встречи, инфляция в стране замедляется уже пятый месяц подряд. При этом за первую неделю марта индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. В правительстве отмечают, что в марте традиционно наблюдается сезонное повышение цен. В Министерстве торговли и интеграции планируют сдерживать рост стоимости продуктов за счёт дополнительных ценовых акций и расширения сельскохозяйственных ярмарок.

Отдельное внимание на совещании уделили росту цен на молочную продукцию. В основном он связан с увеличением стоимости сырья — сырого молока. Также на цену влияет рост затрат на энергоресурсы и производственные расходы. По данным правительства, доля молочной продукции в структуре продовольственной инфляции составляет около 6,3%.

— Министерство торговли и интеграции предложило рассмотреть механизмы поддержки молокоперерабатывающих предприятий. Также предложено проработать меры поддержки хлебопекарной отрасли, в частности обеспечить предприятия удешевлённым зерном и мукой, а также совместно с КТЖ рассмотреть возможность снижения тарифов на железнодорожные перевозки соответствующего сырья. Вице-премьер поручил провести детальный анализ формирования цен на продукцию 42 действующих в стране предприятий молочной переработки для выработки оптимальных механизмов поддержки производителей социально значимых продовольственных товаров, — говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании обсудили темпы разбронирования овощей из стабилизационных фондов. По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, на сегодняшний день из фондов отпустили 56% запасов картофеля, 55% моркови и лука, а также 58% капусты. Низкие темпы отмечаются в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Улытауской областях.

Вице-премьер поручил Министерству сельского хозяйства и комитету торговли провести проверку стабилизационных фондов в регионах и убедиться в фактическом наличии продукции, указанной в отчётах акиматов.