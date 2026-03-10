Дело рассматривали девять месяцев.

В Уральске завершилось рассмотрение дела о смерти женщины после лечения зуба в частной стоматологической клинике. На скамье подсудимых оказалась врач Алма Ильясова. Её обвинили по статьям 317 УК РК — «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека» и 322 УК РК — «Незаконная медицинская деятельность, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Приговор огласила судья Айзада Джумагулова.

Напомним, трагедия произошла в июле 2022 года. Жительница Уральска Марьям Муканова обратилась в стоматологию для лечения зуба. После проведённой процедуры с применением анестезии женщине стало плохо. Она пожаловалась на головокружение и головную боль. Прибывшая на место карета скорой помощи госпитализировала женщину, однако спустя две недели она скончалась в больнице.

Отметим, что на момент трагедии у врача был просрочен сертификат специалиста в области здравоохранения, разрешающий деятельность оказания медицинской помощи.

По данному факту было начато досудебное расследование. В ходе судебного разбирательства рассматривались обстоятельства оказания медицинской помощи и действия стоматолога. Дело рассматривалось девять месяцев. Шестого марта был оглашён приговор.

Приговором суда Алма Ильясова признана виновной по статьям 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека» и 322 УК РК «Незаконная медицинская деятельность, повлекшее по неосторожности смерть человека». Однако в связи с истечением срока давности подсудимая освобождена от наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.