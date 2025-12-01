У женщина произошел гипертонический криз.

В Уральском суде по уголовным делам рассматривается дело в отношении уральского стоматолога Алмы Ильясовой. Она обвиняется по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Трагедия произошла еще пятого июля 2022 года. Из материалов дела следует, что 52-летняя Марьям Муканова пришла лечить зубы в частную стоматологическую клинику. Врач сделала ей укол анестетика и приступила к процедуре. Уже после лечения зуба женщине вдруг стало плохо. Она пожаловалась на головокружение и головную боль. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, женщину забрали в больницу, где спустя две недели она скончалась.

Сама подсудимая заявила, что с 2017 года работает в собственной клинике, до этого более 10 лет проработала в различных стоматологиях. Марьям Муканова заранее записалась к врачу-ортопеду.

– У неё полностью отсутствовали зубы на верхней и нижней челюсти, она ходила со съемными протезами. Лишь на верхней челюсти у неё осталось два зуба. Врач-ортопед предложил ей сохранить эти зубы и записала ко мне на лечение. Пятого июля она пришла ко мне. Мы заполнили опросный лист, где указываем хронические и текущие заболевания. Ещё мы спрашиваем о наличии аллергии и когда в последний раз лечили зубы. Она сказала, что её рабочее давление 140 и нигде на учете не состоит. Еще она подписала согласие на эндодонтическое лечение (терапия корневых каналов зуба, направленная на удаление воспаленной или инфицированной пульпы (нерва) и последующее пломбирование – прим. автора) и согласие на анестезию, которая является местным уколом в область десны. Как и любой анестетик, он может повышать или понижать давление, - рассказала Алма Ильясова.

Далее Муканова получила укол с анестезией, врачи подождала 5-10 минут и приступила к лечению. Процедура, по словам подсудимой, длилась около 30-45 минут. После завершения пациентка пожаловалась на головокружение, ей измерили артериальное давление, оно было повышенным. Сотрудники клиники вызвали скорую. Пациентке становилось хуже. Ильясова сообщила суду, что к приезду «скорой» давление Мукановой подскочило до 230. Все это время сотрудники клиники пытались оказать ей первую помощь, обтирали влажными полотенцами, проветривали помещение.

– Зашли два фельдшера – парень и девушка. Они тоже измерили давление, хотели сделать внутривенный укол, но Марьям не давала сделать, дергала руками, и фельдшер не могла попасть в вену. В итоге сделала внутримышечно «Магнезию», давление уже подскочило до 270. Так они возились около получаса. ЭКГ не сделали, кровь на сахар не брали. Я понимаю фельдшера, она сейчас защищает себя. Но скажу так, что врачи плохо защищены законом и вместо того, чтобы разбираться с тем, что пациентка была с кучей хронических заболеваний и в карточке обо всем этом умолчала, мы теперь, как врачи, друг на друга вину валим. Это неправильно. То, что случилось, это вина пациентки, - заявила Алма Ильясова.

Муканову госпитализировали на карете скорой помощи и 22 июля стало известно о её смерти.

Во время суда выяснилось, что на момент трагедии, у Ильясовой был просрочен сертификат, официальный документ, который подтверждает квалификацию и право врача заниматься стоматологической деятельностью. Он дается на пять лет.

– Часы у меня были набраны на получение этого сертификата, я просто сама просрочила. Учеба у меня была пройдена, часы были набраны, - добавила она.

Потерпевшим в суде выступает супруг погибшей Серик Муканов. Его интересы представляет адвокат Эльмира Ахмедова.

– Сейчас мы не можем восстановить усопшую Марьям. Но особое внимание хотим уделить тому, что до сегодняшнего дня не принесены извинения, сочувствие и элементарные соболезнования. Ведь она знала её, она была её пациентом. Могла бы хотя бы соболезнования выразить. Что касается, сертификата специалиста в области здравоохранения, то по закону РК, он является документом, разрешающим деятельность оказания медицинской помощи. На момент, когда оказывалась помощь, у Ильясовой срок истек и соответственно сертификат не был в наличии, то есть разрешения на оказания этой медицинской помощи у Ильясовой на тот момент не было. В апреле 2022 года срок закончился, а продлила она уже после смерти Мукановой, 24 июля. Более того уже установлено, что лицензия, которой пользовалась Ильясова, выдана была на оказание медицинских услуг стоматолога в стационарных и стационарно-замещающих условиях, - отметила Эльмира Ахмедова.

Теперь семья погибшей добивается справедливого наказания для виновной в смерти Марьям Мукановой.