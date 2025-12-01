Cиноптики рекомендуют обратить внимание на прохладу — вечером и ночью стоит тепло одеться.

В Уральске завтра, 2 декабря, ожидается переменная облачность. Днём прогнозируется около 0…+2 °C, ночью — до −3…−5 °C. Синоптики рекомендуют обратить внимание на прохладу — вечером и ночью стоит тепло одеться.

В Актау будет прохладно и ветрено: днём — около +5…+7 °C, ночью — −3…−5 °C. Ветер 9–14 м/с, на юге возможны порывы до 15–20 м/с. Осадков не ожидается — погода сухая, но холодная.

Атырау порадует относительным спокойствием: днём температура поднимется до +6…+9 °C, ночью опустится до −2…+2 °C. Без значительных осадков, с лёгкой облачностью и умеренным ветром — комфортный день для города.

В Актобе завтра — холодно: днём ожидается около +1…+3 °C, ночью — до −8…−10 °C. Облачность переменная, осадков не предвидится. На дорогах возможен гололёд.