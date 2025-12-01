Анализ показал, что 81% виновников аварий ранее неоднократно привлекались к ответственности за нарушения ПДД.

На заседании Координационного совета РК генеральный Прокурор Берик Асылов рассказал, что основной причиной ДТП остаётся несоблюдение правил дорожного движения. По его словам, анализ показал, что 81% виновников аварий ранее неоднократно привлекались к ответственности за нарушения ПДД. В пример он привел водителя из Восточного Казахстана, который 32 раза за год нарушил ПДД, из них 13 раз превысил скорость. Восьмого января этот же водитель попал в ДТП, он выехал на встречную полосу. В результате погиб сам и двое его пассажиров. В другом случае водитель также систематически нарушал ПДД, а потом насмерть сбил пешехода.

Также есть водители, которым нельзя садиться за руль по медицинским показаниям. Один из трагичных случаев унес жизни 4 детей, а еще двое пострадали. На детей наехал водитель страдающий эпилепсией, у него начался приступ.

Прокурор считает, что необходимо усилить контроль за выдачей водительских прав. Кроме того отмечено, что самовольное сооружение выездов, пересечений и примыканий на дороге также сильно влияют на безопасность движения.

Для системной профилактики повторных нарушений участники заседания предложили внедрить балльную систему учёта нарушений ПДД с цифровой фиксацией. Она позволит своевременно выявлять и отстранять злостных нарушителей от вождения. При достижении порогового уровня баллов недисциплинированные водители будут направляться на пересдачу экзаменов.