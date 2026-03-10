В службу государственной охраны РК планируют призвать только восемь человек.

Как рассказал заместитель начальника по делам обороны ЗКО Максат Сапинов, в 2026 году планируется призвать 1391 человека, в том числе:

Пограничная служба КНБ РК — 60 человек;

Служба государственной охраны РК — 8 человек;

Вооружённые Силы РК — 370 человек;

МЧС РК — 20 человек;

Национальная гвардия МВД РК — 220 человек.

По его словам, в Западно-Казахстанской области осенью 2025 года план призыва составил 658 человек, фактически призвали 672 человека (102%). Всего из Западно-Казахстанской области в 2024 году на срочную службу направили 1302 человека, в 2025 году — 1295 человек.