Как рассказал заместитель начальника по делам обороны ЗКО Максат Сапинов, в 2026 году планируется призвать 1391 человека, в том числе:
Пограничная служба КНБ РК — 60 человек;
Служба государственной охраны РК — 8 человек;
Вооружённые Силы РК — 370 человек;
МЧС РК — 20 человек;
Национальная гвардия МВД РК — 220 человек.
По его словам, в Западно-Казахстанской области осенью 2025 года план призыва составил 658 человек, фактически призвали 672 человека (102%). Всего из Западно-Казахстанской области в 2024 году на срочную службу направили 1302 человека, в 2025 году — 1295 человек.
— Призыв на воинскую службу — это комплекс мероприятий по комплектованию Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований на основе воинской обязанности граждан. Организацию призыва обеспечивают местные исполнительные органы. Руководители организаций обязаны оповещать призывников, отзывать их из командировок и обеспечивать своевременную явку на призывные пункты для прохождения медицинского освидетельствования, — дополнил Сапинов.