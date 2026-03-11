Всего на заседаниях Проектного офиса уже рассмотрено 60 вопросов, связанных с имплементацией норм Налогового кодекса.

В Казахстане рассматривают возможность внесения ряда изменений в новый Налоговый кодекс. Список возможных поправок обсудили на заседаниях Проектного офиса по внедрению документа, сообщается на сайте кабмина.

Всего на заседаниях Проектного офиса уже рассмотрено 60 вопросов, связанных с имплементацией норм Налогового кодекса. В частности, в сфере здравоохранения уже завершается работа по внесению в подзаконные акты изменений, касающиеся применения НДС при импорте лекарств и медицинских изделий и освобождения от НДС орфанных и социально значимых лекарств. 13 февраля этого года принят приказ Министерства здравоохранения об установлении предельных цен на лекарства и медизделия без учета НДС.

Министерства промышленности и строительства, энергетики, финансов, Комитет по регулированию естественных монополий и Самрук-Казына прорабатывают изменения в правила закупок в части приобретения товаров, работ и услуг у налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Речь идет о механизмах, направленных на соблюдение налогового законодательства, производственных процессов и поддержание конкурентной среды без увеличения затрат со стороны квазигосударственных компаний. Единую основу для разработки соответствующих изменений, исходя из идеологии Налогового кодекса, формирует Министерство национальной экономики.

Остальные вопросы, касающиеся администрирования «с чистого листа», смены налоговых режимов, финансового сектора, работы ИСНА и другие были решены в оперативном порядке.

В перечень вопросов, требующих внесения изменений в Налоговый кодекс, вошли:

1. Применение вычета по ИПН при изменении группы инвалидности

Размер налогового вычета зависит от группы инвалидности (5000 или 882 МРП). При изменении группы в течение года возникает вопрос о размере применяемого вычета.

Предлагается закрепить норму, согласно которой при изменении группы инвалидности в течение года применяется максимальный вычет – 5000 МРП, по принципу «поглощения» (ст.404 НК), и внести уточнение в редакцию нормы.

2. Отмена требования по выписке ЭСФ по вознаграждениям по займам

Обороты по вознаграждениям по кредитам, займам и микрокредитам освобождены от НДС (ст.474 НК). Однако из-за редакционных неточностей формулировки они не включены в перечень операций, по которым не требуется ЭСФ.

Предлагается исключить требование по выписке ЭСФ по таким операциям и применить норму ретроспективно с 1 января 2026 года.

3. Расширение перечня сведений, не относящихся к налоговой тайне

Предлагается исключить из налоговой тайны сведения:

о суммах социальных платежей;

о задолженности по социальным платежам;

отдельные регистрационные данные налогоплательщика.

Изменения направлены на цифровизацию администрирования и упрощение исполнения социальных обязательств. Требуется корректировка ст.45 НК.

4. Подтверждение ввоза ГСМ для авиации при освобождении от НДС

НК освобождает от НДС импорт ГСМ для воздушных перевозок (ст.479). Однако действующая формулировка может требовать подтверждение ввоза дипломатическими представительствами, что относится к другому подпункту статьи.

Предлагается внести уточнение в норму, чтобы исключить возможные разночтения.

5. Освобождение от акциза экспорта энергетических напитков

В настоящее время экспорт подакцизных товаров освобождается от акциза. Однако при давальческой переработке акциз возникает у переработчика при передаче готовой продукции владельцу сырья, даже если товар затем экспортируется.

Предлагается освободить от акциза такую передачу продукции, если она предназначена для последующего экспорта. Аналогичный механизм уже действует для нефтепродуктов.

6. Зачисление НДПИ по ОПИ по месту добычи

Бюджетный кодекс предусматривает зачисление НДПИ за общераспространенные полезные ископаемые в бюджеты по месту расположения объекта добычи.

В то же время НК предусматривает уплату налога по месту регистрации недропользователя.

Предлагается внести изменения в НК и формы отчетности для приведения норм в соответствие.