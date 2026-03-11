В центральном парке поселка Деркул дети повредили имущество. Факт порчи зафиксировали 10 марта.

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, парк в поселке Деркул создан для отдыха жителей — здесь гуляют семьи, пожилые люди и играют дети. Однако 10 марта некоторые элементы благоустройства были испорчены. Судя по записям камер видеонаблюдения, вандалами оказались дети. На кадрах видно, как несколько мальчишек срывают баннеры и ломают сцену.

В полиции заявили, что установили личности маленьких нарушителей. За действия детей к ответственности привлечены родители двух подростков. В отношении них составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП или 43 250 тенге.

Власти города просят жителей бережно относиться к общественным местам и объяснять детям, что за каждым установленным объектом стоят труд людей и средства, вложенные в благоустройство.

Власти отмечают, что уважение к своему поселку начинается с простых вещей — не ломать и не портить то, что сделано для всех.