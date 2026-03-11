Таким образом оказывается социальная поддержка пациентам.

Директор Атырауского областного центра фтизиопульмонологии Байтолла Газизов рассказал, что в прошлом году в области было зарегистрировано 262 новых случая заболевания туберкулёзом. Этот показатель на 17,5% чем в 2024 году. Кроме того, за последние 10 лет заболеваемость туберкулёзом в регионе снизилась в 1,8 раза.

— В последние годы усилена работа по раннему выявлению и эффективному лечению туберкулёза. Благодаря современным диагностическим технологиям есть возможность своевременно выявлять заболевание и проводить лечение, тогда туберкулёз полностью излечим, — отметил Газизов.

Сегодня в области для выявления туберкулёза применяются современные лабораторные методы, соответствующие международным стандартам. Пациенты, не выделяющие микобактерии туберкулёза и не представляющие опасности для окружающих, проходят лечение амбулаторно, то есть в поликлиниках по месту жительства.

Газизов отметил, что в регионе оказывается социальная поддержка пациентам, проходящим амбулаторное лечение. В прошлом году 702 жителям области из местного бюджета было выплачено более 214 млн тенге.