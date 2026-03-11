На Электронной бирже труда Enbek.kz в феврале 2026 года работодатели разместили около 99 тыс. вакансий, а соискатели опубликовали 124,9 тыс. резюме. Такие данные озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По сравнению с январем количество вакансий сократилось на 3,7% (на 3,7 тыс.), тогда как число резюме уменьшилось значительно сильнее — на 23,1% (на 37,5 тыс.).
Где больше всего вакансий
Наибольший спрос на работников традиционно наблюдается в социальной сфере и секторе услуг. Больше всего вакансий размещено:
в сфере образования — 26,9 тыс.;
в сфере прочих услуг — 14,6 тыс.;
в здравоохранении и социальном обслуживании — 9,4 тыс.;
в обрабатывающей промышленности — 8,6 тыс.
Вместе эти отрасли формируют основную часть спроса на рынке труда.
В каких регионах ищут больше работников
Больше всего вакансий размещено:
в Павлодарской области — 8,1 тыс.;
в Астане — 7,8 тыс.;
в Туркестанской области — 7,4 тыс.;
в Карагандинской области — 6,6 тыс.;
в Алматы — 6,3 тыс.
При этом активнее всего работу ищут жители Туркестанской области — 16,8 тыс. резюме. Далее следуют Астана (10,2 тыс.), Алматинская область (9,5 тыс.) и Алматы (9,2 тыс.).
Кто чаще всего ищет работу
Наиболее активной группой соискателей остается молодежь до 35 лет — на неё приходится 42,3% всех резюме.
Соискатели в возрасте 35–44 лет составляют 26,7%, 45–54 лет — 19,8%, а старше 55 лет — 11,2%.
Женщины немного преобладают среди соискателей — 54,6%, тогда как доля мужчин составляет 45,4%.
Самые высокие зарплаты
Самые высокие зарплаты, которые работодатели предлагали в феврале, зафиксированы по следующим позициям:
инженер-разработчик нефтяных и газовых месторождений — около 3,6 млн тенге;
главный технолог проекта в строительстве — около 2,8 млн тенге;
техник по материаловедению — около 2,2 млн тенге.
Со стороны соискателей самые высокие ожидания по зарплате заявили:
пилоты — около 3,3 млн тенге;
директора по инвестиционным проектам — около 2,1 млн тенге;
разработчики курсов — около 2 млн тенге.
В министерстве отметили, что в феврале на рынке труда наблюдалось умеренное снижение активности после начала года. При этом структура спроса остается стабильной: работодатели чаще всего ищут работников в социальной сфере, сфере услуг и рабочих профессиях. Одновременно сохраняется высокая активность молодежи и соискателей из южных регионов страны.