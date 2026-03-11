Это самый сильный месячный рост для этой категории как минимум с 2011 года.

По данным аналитиков Data Hub, в феврале цены на алкоголь и табачные изделия выросли в среднем на 4,1% по сравнению с январём. Это самый сильный месячный рост для этой категории как минимум с 2011 года.

Цены на горячительные напитки увеличились на 3,8% за месяц — это также рекордный показатель за тот же период. Особенно заметно подорожало вино: его цена выросла на 6,2% по сравнению с январём. При этом шампанское и игристые вина подорожали не так сильно, а вот категория «виноградное вино» показала рост сразу на 7,3%.

Заметно выросли цены и на пиво — на 3,6% к январю. Более сильный рост в последний раз наблюдался в марте 2022 года, хотя похожая динамика была и год назад. Категория крепкого алкоголя подорожала на 2,6% — это самый высокий рост с апреля 2022 года.

В эту группу входят водка и коньяк. При этом водка подорожала относительно умеренно — на 1,2%, а вот коньяк резко вырос в цене — сразу на 13,7%, что является рекордным скачком.

Табачные изделия также подорожали — на 4,3% по сравнению с январём. Это максимальный рост с июля 2019 года. Табачные стики выросли в цене на 2,6%. Их начали учитывать в статистике только с 2026 года.

Рост цен аналитики объясняют несколькими факторами: налоговой реформой, ростом затрат на производство и возможным удержанием импорта из-за курса валют. Кроме того, с января увеличились акцизы на алкоголь и табак. Например:

акциз на вино вырос с 35 до 38 тенге за литр,

для коньяка изменения оказались гораздо заметнее. Раньше действовала отдельная ставка — 1000 тенге за литр 100% спирта, а теперь коньяк относится к общей категории крепкого алкоголя со ставкой 2805 тенге.

Кроме того, введён налог на предметы роскоши. Теперь за алкоголь стоимостью более 500 тысяч тенге за литр нужно платить дополнительный налог — 10% от стоимости за каждый литр. Такая продукция продаётся редко, но её цена, вероятно, также выросла.