Чаще всего жители области обращаются с жалобами на задержку или неполную выплату заработной платы.

В Западно-Казахстанской области работодателям и работникам напомнили о важности официального трудоустройства и своевременной выплаты зарплаты. Об этом сообщил руководитель департамента инспекции труда и социальной защиты населения ЗКО Асылулан Досжанов.

По его словам, трудовые отношения должны начинаться с заключения трудового договора. Без официального оформления работники лишаются социальных гарантий и защиты.

— Нелегально работающие граждане рискуют остаться без пенсионных накоплений, медицинского страхования, трудового стажа и оплаты больничных. В случае производственной травмы они также могут остаться без выплат, — отметил Асылулан Досжанов.

Кроме того, ответственность предусмотрена и для работодателей. За допуск к работе без трудового договора предусмотрены штрафы от 30 МРП для должностных лиц и до 150 МРП для крупных предприятий. При повторном нарушении суммы увеличиваются до 200 МРП.

Также в этом году введена ответственность за несвоевременное внесение данных о трудовых договорах в Единую систему учёта трудовых договоров. Ранее такие нарушения не наказывались.

Как отметил руководитель департамента, чаще всего жители области обращаются с жалобами на задержку или неполную выплату заработной платы.

По закону зарплата должна выплачиваться не реже одного раза в месяц — не позднее первой декады следующего месяца. Дата выплат должна быть указана в трудовом или коллективном договоре.

Если работодатель задерживает зарплату, он обязан выплатить не только долг, но и пеню за каждый день просрочки. За невыплату зарплаты предусмотрены штрафы от 30 до 150 МРП. При повторных нарушениях они увеличиваются до 200 МРП. В отдельных случаях работодателя могут привлечь и к уголовной ответственности — вплоть до ареста.

— Для большинства людей заработная плата — единственный источник дохода, поэтому её задержка ставит семьи в сложное положение, — подчеркнул Досжанов.

Ещё одно обязательное требование — страхование работников от несчастных случаев на производстве. По закону все работодатели, кроме государственных учреждений, обязаны оформлять такие страховые договоры. Однако, как отмечают в департаменте, не все работодатели соблюдают это требование.

Если страховой договор отсутствует, при травме или гибели работника все выплаты работодателю придётся производить из собственных средств. При наличии страховки компенсации выплачивает страховая компания.

За отсутствие обязательного страхования предусмотрены крупные штрафы:

для малого бизнеса — около 692 тысяч тенге;

для среднего бизнеса — около 1,7 млн тенге;

для крупного бизнеса — более 4,3 млн тенге.

В департаменте инспекции труда призвали работодателей соблюдать требования законодательства, а работников — обязательно оформлять трудовые договоры, чтобы защитить свои права.