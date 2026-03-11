В области зафиксирован самый большой рост за год.

В 2025 году в Казахстане стало больше аварийных домов. Их количество выросло на 7% и достигло примерно 2,6 тыс. Такие данные приводит Ranking.kz. Рост зафиксирован как в городах, так и в сельской местности. Общая площадь аварийного жилья увеличилась до 834 тыс. кв. м. В этих домах проживают более 50 тыс. человек — это на 2,7 тыс. больше, чем в 2024 году.

Ситуация по регионам отличается. Больше всего аварийных домов оказалось в Атырауской области — 705. В них живут более 13 тыс. человек. За год число таких домов в регионе увеличилось на 49, что стало одним из самых высоких показателей роста в стране.

На втором месте находится Акмолинская область — 270 аварийных домов (на 5 больше, чем годом ранее). Третье место занимает Западно-Казахстанская область — 262 дома. При этом именно здесь зафиксирован самый большой рост за год: количество аварийного жилья увеличилось сразу на 55 домов. Также много аварийных домов в Астане (191) и Абайской области (172).

Меньше всего таких домов зафиксировано в Жамбылской области (4), Костанайской (8) и Алматинской (16). Однако важно учитывать, что статистика отражает только официально признанные аварийными дома. Реальное состояние жилья может отличаться.

Есть и положительные изменения. В 2025 году в четырёх регионах количество аварийных домов уменьшилось: в Алматинской области (минус 30 домов), Карагандинской области (минус 12), Астане (минус 10) и Северо-Казахстанской области (минус 7).

Вместе с тем на начало февраля 2026 года в Уральске насчитывалось 60 аварийных домов, в которых расположены 912 квартир. Еще 231 дом считался ветхим.