Необычную семью посетил аким города Азамат Бекет.

В селе Беккул баба, которое относится к Актобе, живёт необычная семья. 34-летняя женщина трижды родила двойню и сегодня воспитывает шестерых детей.

Первый раз она стала мамой двойни в 2013 году — тогда на свет появились два мальчика. В 2016 году в семье снова родились близнецы — мальчик и девочка. А в 2022 году женщина в третий раз родила двойню — также мальчика и девочку.

Многодетная мама награждена подвеской «Күміс алқа». Аким Актобе Азамат Бекет посетил семью и поздравил женщину, вручив ей подарки.