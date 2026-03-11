По данным РГП «Казгидромет», 12 марта в большинстве регионов западного Казахстана ожидается переменная облачность, местами туман и умеренный ветер.
Уральск
Температура: ночью −3…−5 °C, днем 0…+2 °C
Осадки: переменная облачность, без осадков, утром возможен туман
Ветер: юго-западный 7–12 м/с
Атырау
Температура: ночью −1…−3 °C, днем +5…+7 °C
Осадки: переменная облачность, без осадков, местами туман
Ветер: юго-западный 4–9 м/с
Актау
Температура: ночью −3…+2 °C, днем +6…+11 °C
Осадки: без осадков, местами туман
Ветер: юго-восточный 9–14 м/с
Актобе
Температура: ночью −2…−4 °C, днем 0…+2 °C
Осадки: без осадков, возможен туман
Ветер: юго-восточный 7–12 м/с, возможны порывы до 15 м/с.