В Уральске задержали молодых людей, повредивших имущество в центре города.

По данным полиции ЗКО, инцидент произошел во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Трое молодых людей повредили рекламный щит и демонтировали световое табло. Кроме того, один из них нарушил общественный порядок, справив нужду прямо на месте.

Личности нарушителей установили с помощью камер видеонаблюдения. В отношении них составили административные протоколы за умышленную порчу чужого имущества и нарушение общественного порядка. Материалы направили в суд, где примут окончательное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что несовершеннолетние сломали сцену, предназначенную для проведения мероприятий, и повредили другое имущество.

На родителей подростков составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми.

В полиции напомнили, что за порчу имущества предусмотрена ответственность, и призвали жителей бережно относиться к городскому имуществу.